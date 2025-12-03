PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auseinandersetzung endet tödlich

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: In den Abendstunden kam es im Bereich der Fabrikstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 43-Jährigen und einem 41-Jährigen. Nach bisherigen Ermittlungen wirkte der 43-Jährige auch noch auf sein Gegenüber ein, trotz, dass dieser bereits am Boden lag. Als der Notruf gegen 21:20 Uhr einging, befand sich der 41-Jährige im bewusstlosen Zustand vor seiner Wohnung. Die alarmierten Beamten kümmerten sich zum einen um den 43-Jährigen Tatverdächtigen, als auch um das 41-jährige Opfer, welchen sie reanimieren musste. Als kurze Zeit später der Notarzt eintraf, konnte nur noch der Tod des 41-Jährigen konstatiert werden. Der 43-Jährige wurde vorläufig festgenommen. hierbei leistete er noch erheblichen Widerstand. Auch kam ans Licht, dass eine zweite Person, ein 45-Jähriger, dem 43-Jährigen half den bereits leblosen Körper vom Freien in den Hausflur zu transportieren. Beide Männer waren bei Antreffen alkoholisiert. Der 45-Jährige wurde nach den kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der 43-Jährige muss sich vor einem Haftrichter verantworten. Das Ergebnis ist noch offen. Ob die Gewalthandlung todesursächlich waren, wird eine rechtsmedizinische Untersuchung zeigen. Die Ermittlugnen dauern derzeit noch an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  • 03.12.2025 – 13:37

    LPI-J: Haftbefehl realisiert

    Apolda (ots) - Am Dienstag, den 02.12.2025, konnte die Polizei in Apolda gegen 21:00 Uhr einen Haftbefehl realisieren. Die 39-Jährige konnte aufgrund eines Hinweises zu Hause in ihrer ehemaligen Wohnung angetroffen werden. Die Geldstrafe von 1350 Euro des Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Bochum, konnte die 39-Jährige nicht aufbringen und musste somit nicht in die JVA Chemnitz gebracht werden. Dort wird sie 54 Tage Ersatzfreiheitsstrafe ableisten. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 13:37

    LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

    Apolda (ots) - Am Dienstag, den 02.12.2025 wurde in der Schötener Dorfstraße in Apolda, eine Geschwindigkeitskontrolle von der Polizei durchgeführt. Die 70er Zone haben in der Zeit von 14:00 Uhr bis 21:20 Uhr, 1019 Fahrzeuge passiert. Es wurden 33 Verwarngelder, 12 Bußgelder verhängt, davon 5 mit einem Punkt. Die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug 110 km/h. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 10:00

    LPI-J: Täter und Opfer unbekannt - Zeugen nach Schlägerei gesucht

    Weimar (ots) - Zeugen beobachteten am Dienstagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, eine körperliche Auseinandersetzung von einem Imbiss in der Karlstraße Ecke Graben. Zwei Männer schlugen gemeinschaftlich auf eine männliche Person ein. Als das Opfer zu Boden ging, traten diese weiter auf ihn ein. Im Anschluss entfernte sich ein Täter zu Fuß in unbekannte Richtung, der andere mit einem Transporter in Richtung Graben. Auch ...

    mehr
