Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auseinandersetzung endet tödlich

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: In den Abendstunden kam es im Bereich der Fabrikstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 43-Jährigen und einem 41-Jährigen. Nach bisherigen Ermittlungen wirkte der 43-Jährige auch noch auf sein Gegenüber ein, trotz, dass dieser bereits am Boden lag. Als der Notruf gegen 21:20 Uhr einging, befand sich der 41-Jährige im bewusstlosen Zustand vor seiner Wohnung. Die alarmierten Beamten kümmerten sich zum einen um den 43-Jährigen Tatverdächtigen, als auch um das 41-jährige Opfer, welchen sie reanimieren musste. Als kurze Zeit später der Notarzt eintraf, konnte nur noch der Tod des 41-Jährigen konstatiert werden. Der 43-Jährige wurde vorläufig festgenommen. hierbei leistete er noch erheblichen Widerstand. Auch kam ans Licht, dass eine zweite Person, ein 45-Jähriger, dem 43-Jährigen half den bereits leblosen Körper vom Freien in den Hausflur zu transportieren. Beide Männer waren bei Antreffen alkoholisiert. Der 45-Jährige wurde nach den kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der 43-Jährige muss sich vor einem Haftrichter verantworten. Das Ergebnis ist noch offen. Ob die Gewalthandlung todesursächlich waren, wird eine rechtsmedizinische Untersuchung zeigen. Die Ermittlugnen dauern derzeit noch an.

