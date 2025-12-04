LPI-J: Diebstahl aufgeklärt

Jena (ots) - Ein 57-Jähriger hatte sein E-Bike am Bahnhof in Jena Göschwitz an einem Fahrradständer angeschlossen. Als er am Mittwoch gegen 12:00 Uhr zu seinem Fahrrad kam, war diesen weg. Unbekannte haben das E-Bike im Wert von ca. 3.000 Euro samt Schloss gestohlen. Der Mann begab sich in der Folge zur Polizeidienststelle um den Diebstahl zu melden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

