LPI-J: Diebstahl aufgeklärt
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Kahla: Ein Zeuge meldete am Mittwoch gegen 09:30 Uhr, den Diebstahl eines Rucksacks aus einem Einkaufsladen in Kahla. Der Verdächtige hatte bereits das Geschäft verlassen. Eingesetzte Polizeibeamte konnten den 46-Jährigen Mann mit dem Beutegut feststellen. Neben den Rucksack fanden die Beamten noch ein gestohlenes Spielzeugauto. Die Sachen wurden gesichert und gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
