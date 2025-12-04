PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl aufgeklärt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: Ein Zeuge meldete am Mittwoch gegen 09:30 Uhr, den Diebstahl eines Rucksacks aus einem Einkaufsladen in Kahla. Der Verdächtige hatte bereits das Geschäft verlassen. Eingesetzte Polizeibeamte konnten den 46-Jährigen Mann mit dem Beutegut feststellen. Neben den Rucksack fanden die Beamten noch ein gestohlenes Spielzeugauto. Die Sachen wurden gesichert und gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

