POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim und des Polizeipräsidiums Pforzheim (PF) Pforzheim - Mutmaßlicher Handtaschenräuber in Untersuchungshaft

In Untersuchungshaft befindet sich seit Freitag ein 19-jähriger Mann, der im dringenden Verdacht steht, am vergangenen Dienstag in der Pforzheimer Nordstadt gewaltsam die Handtaschen von zwei Frauen geraubt zu haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren am Dienstag kurz vor 5 Uhr zwei Geschädigte fußläufig in der Pfälzerstraße unterwegs, als sich ein männlicher Täter den Frauen schnell von hinten näherte. Zuerst schlug der Mann einer der Frauen auf den Kopf, sodass diese stürzte. Nach weiteren Schlägen entriss er deren Handtasche. Die zweite Frau eilte zur Hilfe, wurde von dem Täter weggestoßen und stürzte ebenfalls zu Boden. Auch deren Tasche bemächtigte sich der Täter und flüchtete in Richtung Hauptbahnhof. Unmittelbar nach dem Eingang des Notrufs fuhren mehrere Funkstreifenwagen den Tatortbereich an und konnten den 19-jährigen Tatverdächtigen, nachdem sich dieser im Bereich einer nahe gelegenen Baustelle versteckte, vorläufig festnehmen. Er wurde zur Durchführung weitergehender Maßnahmen zum Polizeirevier Pforzheim Nord verbracht. Eine akribische Absuche am Tatortbereich und dem Fluchtweg des Mannes führte zum Auffinden von Raubgut. Nach Überprüfung seiner Identität wurde der Tatverdächtige am Dienstagmittag zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Als jedoch im Rahmen der weiteren Ermittlungen das große Ausmaß der bei der Tat eingesetzten Gewalt deutlich wurde, erwirkte die Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim einen Haftbefehl gegen den 19-Jährigen, der irakischer Staatsangehöriger ist.

Am Freitagvormittag wurde der Tatverdächtigte daraufhin durch Kräfte der Kriminalpolizei Pforzheim erneut festgenommen und anschließend dem Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl sodann in Vollzug, der 19-Jähige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die beiden Geschädigten wurden bei der Tat jeweils leicht verletzt. Eine der Frauen kam vorsorglich in ein Krankenhaus und konnte zwischenzeitlich wieder entlassen werden.

