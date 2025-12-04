LPI-J: Ladendieb entkommt
Weimar (ots)
Ein 31-Jähriger polizeibekannter Mann wurde in der Schillerstraße bei dem Diebstahl eines Parfüms beobachtet. Der Täter flüchtete aus dem Geschäft. Hinzugerufene Polizeibeamte fahndeten nach dem Mann konnten ihn jedoch in der Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt nicht mehr ausfindig machen. Das gestohlene Parfüm hatte einen Wert von 149 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell