LPI-J: Ladendieb entkommt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Crossen an der Elster: Ein 84-Jähriger fuhr in der Bahnhofstraße in Crossen an der Elster in Fahrtrichtung Zeitz und musste an einer Baustellenampel anhalten. Nachdem die Ampel auf Grün schaltete, fuhr der Mann los. Er stand jedoch zu dicht an der Ampel und touchierte diese. Die Anlage fiel um und traf den abgestellten VW einer 66-Jährigen. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand an beiden Fahrzeugen und der Ampelanlage Sachschaden. ...

