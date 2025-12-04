LPI-J: Drogen bei Verkehrskontrolle gefunden
Weimar (ots)
Polizeibeamte kontrollierten am Mittwoch gegen 23:15 Uhr einen Radfahrer in Blankenhain. Als sie den 52-Jährigen stoppten, gab dieser eine Döschen mit einer kristallinen Substanz heraus. Es handelte sich offensichtlich um Drogen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Substanz sichergestellt.
