LPI-J: Drogen bei Verkehrskontrolle gefunden

Weimar (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am Mittwoch gegen 23:15 Uhr einen Radfahrer in Blankenhain. Als sie den 52-Jährigen stoppten, gab dieser eine Döschen mit einer kristallinen Substanz heraus. Es handelte sich offensichtlich um Drogen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Substanz sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

