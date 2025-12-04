LPI-J: Drogen bei Verkehrskontrolle gefunden

Weimar (ots) - Am Mittwoch wurden auf dem Weihnachtsmarkt in Weimar zwei Fahrräder gestohlen. Gegen 19:00 Uhr begab sich ein 15-Jähriger auf die Eisbahn am Theaterplatz. Als er gegen 20:30 Uhr zu seinem Fahrrad zurückkehren wollte, stellte er fest, dass sein Fahrrad weg war. Dieses war samt Schloss gestohlen wurden. Schon am frühen Nachmittag wurde das Fahrrad eines 54-Jährigen ebenfalls in der Nähe des ...

