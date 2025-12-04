Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brandstiftung

Apolda (ots)

Am gestrigen Mittwoch, den 03.12.2025, wurden der Polizei in Apolda zwei männliche Personen gemeldet, welche dabei waren Europaletten und einen Laubhaufen zu entzünden. Beim Eintreffen der Polizei am Tatort, flüchteten die zwei 17 und 18-jährigen männlichen Personen. Die Beamten verfolgten die beiden und ergriffen sie kurz darauf. Die beiden Täter wurden auf die Polizei verbracht. Ein Personenschaden entstand glücklicherweise nicht, allerdings ein Sachschaden an einem Wohn-und Geschäftshaus in der Bahnhofstraße in Apolda. Gegen den 17-Jährigen lag auch noch ein Haftbefehl vor welcher gleich realisiert wurde.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell