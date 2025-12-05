LPI-J: Täter gefasst
Jena (ots)
Kurz nach 2 Uhr meldete eine Zeugin zwei Personen, welche im Bereich des Saalbahnhofes ein Graffiti aufbrachten. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 26-Jähriger Tatverdächtiger gestellt werden. Der Zweite entkam vorerst unerkannt, es konnte jedoch Hinweise zu seiner Identität erlangt werden. Die zwei Schmierfinke brachten einen unleserlichen Schriftzug mittels grauer, silberner, blauer und schwarzer Farbe auf knapp 14 m² auf. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dauern weiter an.
