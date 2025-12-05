PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: "SB-Tankstelle" für Mitarbeiter

Jena (ots)

Eigentlich kommt man als Kunde zur Tankstelle, füllt sein Gefährt mit Kraftstoff und bezahlt das Entgelt an der Kasse. Im Anschluss wandert, insofern eine Barzahlung getätigt wurde, das Geld im Kassensystem Dies nicht so genau genommen hat jedoch ein Mitarbeiter einer Tankstelle im Stadtteil Göschwitz. Wie am Donnerstag bekannt wurde, landete das Entgelt mehrfach in der eigenen Tasche anstatt in der Kasse. Der 24-Jährige wurde mit den Tathandlungen konfrontiert und entsprechend belehrt. Seit wann die Tathandlungen tatsächlich durchgeführt wurden, muss nun ermittelt werden. Der Schaden ist daher auch noch nicht bezifferbar.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 14:27

    LPI-J: Garage nicht gefunden

    Apolda (ots) - Weil es in der Vergangenheit immer mal wieder zu Diebstahlsdelikten aus Garagen kam, hat eine Apoldaer Pärchen vorgesorgt. Sie brachten, selbstredend rechtskonform, Überwachungstechnik im Bereich ihrer Garage, welche sich in einem Garagenkomplex in der Stobraer Straße in Apolda befindet, an. Mittwochnachmittag schrillte dann plötzlich der Alarm. Man konnte beobachten, wie sich zwei männliche Personen am Garagentor zu schaffen machten. Das Pärchen ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 14:26

    LPI-J: Brandstiftung

    Apolda (ots) - Am gestrigen Mittwoch, den 03.12.2025, wurden der Polizei in Apolda zwei männliche Personen gemeldet, welche dabei waren Europaletten und einen Laubhaufen zu entzünden. Beim Eintreffen der Polizei am Tatort, flüchteten die zwei 17 und 18-jährigen männlichen Personen. Die Beamten verfolgten die beiden und ergriffen sie kurz darauf. Die beiden Täter wurden auf die Polizei verbracht. Ein Personenschaden entstand glücklicherweise nicht, allerdings ein ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 14:26

    LPI-J: Drei Trickbetrugsversuche - alle gescheitert

    Apolda (ots) - Am gestrigen Mittwoch, den 03.12.2025 nahm die Polizei Apolda gleich drei Trickbetrugsversuche auf. Mit der bekannten Vorgehensweise, dass der Enkel oder das Kind in einen schweren Unfall verwickelt sei und nun dringend Geld für die Kaution benötigt wird, versuchten die Betrüger an Geld zu kommen. Alle drei betroffenen Personen durchschauten den Trick und beendeten das Telefonat vorzeitig. In einem Fall ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren