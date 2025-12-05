Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einfach abgebrannt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dorndorf-Steudnitz: Eigentlich wollte ein 30-Jähriger am Donnerstagmorgen nur auf Arbeit fahren. Doch daraus wurde nichts. Der Mann ging vor die Tür und begab sich zu seinem Pkw, welcher auf dem Heerweg abgestellt war. Nach dem Öffnen, startete er den Motor. Hier bemerkte er, dass er seien Tasche in der Wohnung vergessen hatte. Mit laufendem Motor ließ er den Pkw zurück und holte seine Sachen. Als er zurückkehrte, stand das Gefährt bereits in Vollbrand. Die alarmierten Beamten löschten den Pkw, welcher jedoch komplett zerstört wurde. Personen oder andere Sachen wurden nicht gefährdet. Die Brandursache ist noch unklar und muss im Anschluss ermittelt werden.

