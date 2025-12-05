PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einfach abgebrannt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dorndorf-Steudnitz: Eigentlich wollte ein 30-Jähriger am Donnerstagmorgen nur auf Arbeit fahren. Doch daraus wurde nichts. Der Mann ging vor die Tür und begab sich zu seinem Pkw, welcher auf dem Heerweg abgestellt war. Nach dem Öffnen, startete er den Motor. Hier bemerkte er, dass er seien Tasche in der Wohnung vergessen hatte. Mit laufendem Motor ließ er den Pkw zurück und holte seine Sachen. Als er zurückkehrte, stand das Gefährt bereits in Vollbrand. Die alarmierten Beamten löschten den Pkw, welcher jedoch komplett zerstört wurde. Personen oder andere Sachen wurden nicht gefährdet. Die Brandursache ist noch unklar und muss im Anschluss ermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 09:30

    LPI-J: Unfall zur Rushhour

    Jena (ots) - Ein Auffahrunfall am Freitagmorgen, kurz vor halb acht, ereignete sich auf der Rudolstädter Straße, Höhe Ortseingang. Ein VW und ein Audi fuhren in dieser Reihenfolge Bundesstraße Richtung Maua kommend in Richtung Stadtzentrum. Auf Höhe des Ortseingangsschildes musste die 18-jährige Fahrerin des VW abbremsen. Dies zu spät bemerkte die 47-jährige Fahrerin des Audi, sodass es zum Auffahrunfall kam. Beim Audi löste durch den Aufprall der Airbag aus, ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 09:30

    LPI-J: Täter gefasst

    Jena (ots) - Kurz nach 2 Uhr meldete eine Zeugin zwei Personen, welche im Bereich des Saalbahnhofes ein Graffiti aufbrachten. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 26-Jähriger Tatverdächtiger gestellt werden. Der Zweite entkam vorerst unerkannt, es konnte jedoch Hinweise zu seiner Identität erlangt werden. Die zwei Schmierfinke brachten einen unleserlichen Schriftzug mittels grauer, silberner, blauer und schwarzer Farbe auf knapp 14 m² auf. Der entstandene Sachschaden konnte ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 09:30

    LPI-J: "SB-Tankstelle" für Mitarbeiter

    Jena (ots) - Eigentlich kommt man als Kunde zur Tankstelle, füllt sein Gefährt mit Kraftstoff und bezahlt das Entgelt an der Kasse. Im Anschluss wandert, insofern eine Barzahlung getätigt wurde, das Geld im Kassensystem Dies nicht so genau genommen hat jedoch ein Mitarbeiter einer Tankstelle im Stadtteil Göschwitz. Wie am Donnerstag bekannt wurde, landete das Entgelt mehrfach in der eigenen Tasche anstatt in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren