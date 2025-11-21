Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim am Berg) - Diesel-Tankfass und Baumaschinen entwendet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 19.11.2025, 15:30 Uhr bis 20.11.2025, 07:00 Uhr kam es zu einem Einbruch auf einer Baustelle an der K1. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem dort abgestellten Radlader und brachen das Zündschloss heraus. Offenbar wurde die Maschine kurzgeschlossen und zurückgefahren, um ein auf einem davor befindlichen Tankfass abgelegtes Schaufelblatt freizugeben. Das rund 1000 Liter Diesel fassende Tankfass wurde anschließend entwendet. Zudem nahmen die Täter eine auf der Baustelle abgestellte Rüttelplatte an sich.

Der entstandene Schaden wird durch das betroffene Bauunternehmen derzeit ermittelt.

Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell