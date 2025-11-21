PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Defektes Abblendlicht führt zu Strafanzeige

Haßloch (ots)

Am 21.11.2025 kurz nach 02:00 Uhr wurde durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Haßloch in der Lindenstraße in 67454 Haßloch eine 35 Jahre alte Fahrzeugführerin einer Verkehrskontrolle unterzogen, da ihr linkes Abblendlicht defekt war. Während der Kontrollmaßnahme konnte bei der Fahrzeugführerin deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Daher wurde bei der 35-Jährigen eine Blutentnahme angeordnet und dieser auf hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde an eine Bekannte übergeben. Die Fahrerlaubnis der 35 Jahre alten Frau wurde mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung sichergestellt. Die verantwortliche Fahrzeugführerin muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
Roth, POK

Telefon: 06324-9330
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 15:22

    POL-PDNW: Junge Frau bedrängt - Zeugen gesucht

    Haßloch (ots) - Am Morgen des 04.11.2025 wurde eine junge Frau am Bahnhof in Haßloch von einem Mann bedrängt. Die Tat ereignete sich gegen 06:45 Uhr am Bahnsteig in Fahrtrichtung Mannheim. Die junge Frau wurde von dem Mann am Arm festgehalten und geohrfeigt. Zwei Zugreisende - ein Mann und eine Frau - haben ihre Hilfe angeboten und sind dazwischengegangen. Bei dem Täter handelte es sich um einen etwa 30-jährigen, ca. ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 14:39

    POL-PDNW: Einbruch in Tankstelle - Zeugen gesucht

    Freinsheim (ots) - In der Nacht vom 30.10.2025 auf den 31.10.2025 kam es zu einem Einbruch in eine Tankstelle in der Erpolzheimer Straße in Freinsheim. Zwei Täter hebelten die Eingangstür der Tankstelle auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Dort stahlen sie Zigaretten im Wert von 15.000 EUR. Zum Transport des Diebesgutes nutzten sie zwei Gartenabfallsäcke, die sie zur Tatbegehung mitbrachten. Bisherige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren