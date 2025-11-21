Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Defektes Abblendlicht führt zu Strafanzeige

Haßloch (ots)

Am 21.11.2025 kurz nach 02:00 Uhr wurde durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Haßloch in der Lindenstraße in 67454 Haßloch eine 35 Jahre alte Fahrzeugführerin einer Verkehrskontrolle unterzogen, da ihr linkes Abblendlicht defekt war. Während der Kontrollmaßnahme konnte bei der Fahrzeugführerin deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Daher wurde bei der 35-Jährigen eine Blutentnahme angeordnet und dieser auf hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde an eine Bekannte übergeben. Die Fahrerlaubnis der 35 Jahre alten Frau wurde mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung sichergestellt. Die verantwortliche Fahrzeugführerin muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

