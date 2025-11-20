Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Einbruchschutzstreife
Grünstadt und Leiningerland (ots)
Gestern (19.11.25) waren Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt im Dienstgebiet auf Einbruchschutzstreife unterwegs. Im Rahmen der Bestreifung der Wohngebiete konnten mehrere vollständig dunkle Wohnhäuser mit gekippten Fenstern sowie offene Garagentore festgestellt werden. Diese "Einladungen" wurden mit anwesenden Bewohnern im Rahmen persönlicher Gespräche thematisiert.
Die Polizei rät:
- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.
Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de oder unter www.polizei-beratung.de.
Rückfragen bitte an:
