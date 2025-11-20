Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Junge Frau bedrängt - Zeugen gesucht

Haßloch (ots)

Am Morgen des 04.11.2025 wurde eine junge Frau am Bahnhof in Haßloch von einem Mann bedrängt. Die Tat ereignete sich gegen 06:45 Uhr am Bahnsteig in Fahrtrichtung Mannheim. Die junge Frau wurde von dem Mann am Arm festgehalten und geohrfeigt. Zwei Zugreisende - ein Mann und eine Frau - haben ihre Hilfe angeboten und sind dazwischengegangen. Bei dem Täter handelte es sich um einen etwa 30-jährigen, ca. 1,85 m großen Mann mit schwarzem Bart und kurzen Haaren.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben? Gesucht werden insbesondere die beiden Zugreisenden, die Zeugen der Tat wurden. Weitere Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell