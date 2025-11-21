Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Einhandmesser und Pfefferspray bei Verkehrskontrolle sichergestellt
Halßoch (ots)
Am 21.11.2025 gegen 01:40 Uhr wurde ein Fahrzeug in der Maximilianstraße in 67454 Haßloch einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der anschließenden Kontrolle konnten bei dem 34-jährigen Fahrzeugführer zwei Einhandmesser und ein Pfefferspray aufgefunden und sichergestellt werden. Der 34 Jahre alte Mann aus Haßloch muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.
