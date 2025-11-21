PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einhandmesser und Pfefferspray bei Verkehrskontrolle sichergestellt

Halßoch (ots)

Am 21.11.2025 gegen 01:40 Uhr wurde ein Fahrzeug in der Maximilianstraße in 67454 Haßloch einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der anschließenden Kontrolle konnten bei dem 34-jährigen Fahrzeugführer zwei Einhandmesser und ein Pfefferspray aufgefunden und sichergestellt werden. Der 34 Jahre alte Mann aus Haßloch muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
Roth, POK

Telefon: 06324-9330
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 04:11

    POL-PDNW: Defektes Abblendlicht führt zu Strafanzeige

    Haßloch (ots) - Am 21.11.2025 kurz nach 02:00 Uhr wurde durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Haßloch in der Lindenstraße in 67454 Haßloch eine 35 Jahre alte Fahrzeugführerin einer Verkehrskontrolle unterzogen, da ihr linkes Abblendlicht defekt war. Während der Kontrollmaßnahme konnte bei der Fahrzeugführerin deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein anschließend durchgeführter ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 15:22

    POL-PDNW: Junge Frau bedrängt - Zeugen gesucht

    Haßloch (ots) - Am Morgen des 04.11.2025 wurde eine junge Frau am Bahnhof in Haßloch von einem Mann bedrängt. Die Tat ereignete sich gegen 06:45 Uhr am Bahnsteig in Fahrtrichtung Mannheim. Die junge Frau wurde von dem Mann am Arm festgehalten und geohrfeigt. Zwei Zugreisende - ein Mann und eine Frau - haben ihre Hilfe angeboten und sind dazwischengegangen. Bei dem Täter handelte es sich um einen etwa 30-jährigen, ca. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren