Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs

Altenburg (ots)

Am Samstag, 06.12.2025, führten Polizeibeamte der PI Altenburger Land gegen 02:15 Uhr im Bereich der Münsaer Straße eine Verkehrskontrolle bei einem 22-jährigen Hyundai-Fahrer durch. Während der Kontrolle wurde bei dem jungen Mann Atemalkoholgeruch festgestellt. Der Alkoholtest ergab dann bei ihm einen Wert von 0,94 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und die entsprechende Anzeige gegen ihn gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

