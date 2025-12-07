Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schlägerei in Lusan

Gera (ots)

Am späten Freitagnachmittag erhielt die Polizei eine Mitteilung über eine größere Schlägerei zwischen 10 Jugendlichen vor einem Jugendclub im Geraer Stadtteil Lusan. Sofort rückten einige Streifenwagen des ansässigen Inspektionsdienstes aus. Vor dem besagten Club konnten noch mehrere Kinder und Jugendliche angetroffen werden. Im Zuge des Einsatzes stellte sich heraus, dass der Auslöser ein Streit zwischen zwei Kindern war, welche sich im Anschluss prügelten. Beide Parteien riefen Freunde und Angehörige hinzu. Hierbei wurde einer der ausschlaggebenden Aggressoren durch einen Jugendlichen geschlagen und leicht verletzt. Die Polizei leitete entsprechende Verfahren ein und schickte alle nach Hause. (LE)

