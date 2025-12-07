PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Störriger Partygast treibt es zu weit

Gera (ots)

Eine Party im Geraer Stadtteil Bieblach-Ost erzürnte in der Nacht von Samstag auf Sonntag aufgrund der Lautstärke mehrere Anwohner eines Mehrfamilienhauses. Trotz guten Zuredens der Nachbarn kehrte keine Ruhe ein, sodass die Geraer Polizei gerufen wurde. In der Wohnung des Ruhestörers wurden er und mehrere Freunde angetroffen. Alle Personen wurden zur Ruhe ermahnt. Einer der Gäste zeigte sich jedoch derart unkooperativ und aggressiv, dass er einen Platzverweis erhielt. Hiervon zeigte sich der alkoholisierte Mann nicht beeindruckt, sodass er schlussendlich im Gewahrsam der Polizei verblieb. Somit konnte alle Nachbarn eine ruhige Nacht verbringen. (LE)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

