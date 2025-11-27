Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 27.11.2025

Cremlingen (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Cremlingen, Spitzer Winkel, 26.11.2025 zwischen 08:00 Uhr und 21:20 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich über die Terrassentür gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus. Im Haus wurden diverse Zimmertüren geöffnet, jedoch augenscheinlich nichts durchwühlt. Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen konnte kein Diebesgut erlangt werden. Der Sachschaden wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Cremlingen unter der Telefonnummer 05306 932230 entgegen.

