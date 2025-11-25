Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 25.11.2025

Wolfenbüttel (ots)

Öffentlichkeitsfahndung nach einem Diebstahl

Wolfenbüttel, Löwenstraße, 27.03.2025

Ein 21-jähriger Wolfenbütteler verlor in der Nacht vom 26.03.2025 auf den 27.03.2025 seine Geldbörse mutmaßlich in Braunschweig. In dieser hatte sich unter anderem eine Bankkarte befunden. Am 27.03.2025 hob eine unbekannte Person einen niedrigen vierstelligen Betrag in einer Bankfiliale in Wolfenbüttel vom Konto des 21-Jährigen ab. Hierbei handelte es sich um die auf dem Foto abgebildete Person. Der Mann wird auf 20 bis 30 Jahre geschätzt und mit einem südländischen Erscheinungsbild beschrieben. Hinweise zu der Identität des Mannes werden durch die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegengenommen. Weitere Abbuchungen durch Einkäufe in diversen Lebensmittelmärkten erfolgten in Wolfenbüttel und Meitzendorf (Sachen Anhalt).

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell