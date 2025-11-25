PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 25.11.2025

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 25.11.2025
  • Bild-Infos
  • Download

Wolfenbüttel (ots)

Öffentlichkeitsfahndung nach einem Diebstahl

Wolfenbüttel, Löwenstraße, 27.03.2025

Ein 21-jähriger Wolfenbütteler verlor in der Nacht vom 26.03.2025 auf den 27.03.2025 seine Geldbörse mutmaßlich in Braunschweig. In dieser hatte sich unter anderem eine Bankkarte befunden. Am 27.03.2025 hob eine unbekannte Person einen niedrigen vierstelligen Betrag in einer Bankfiliale in Wolfenbüttel vom Konto des 21-Jährigen ab. Hierbei handelte es sich um die auf dem Foto abgebildete Person. Der Mann wird auf 20 bis 30 Jahre geschätzt und mit einem südländischen Erscheinungsbild beschrieben. Hinweise zu der Identität des Mannes werden durch die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegengenommen. Weitere Abbuchungen durch Einkäufe in diversen Lebensmittelmärkten erfolgten in Wolfenbüttel und Meitzendorf (Sachen Anhalt).

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 10:17

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.11.2025.

    Salzgitter (ots) - Seniorin übergibt Bargeld an falschen Polizeibeamten. Salzgitter, 24.11.2025 - Die Polizei Salzgitter ermittelt wegen eines Betruges zum Nachteil einer betagten Seniorin. Gegen 20:15 Uhr erhielt die Frau einen Anruf eines unbekannten Mannes, der sich als Polizeibeamter ausgab. Der falsche Polizist behauptete, dass es in der Umgebung zu mehreren ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 10:03

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.11.2025.

    Peine (ots) - Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen und gibt Präventionshinweise. Peine, 24.11.2025 - Am Dienstag kam es im Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 20:00 Uhr im Kötherkamp in Peine zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Unbekannte Täter verschafften sich unter Gewaltanwendung Zugang zum Gebäude und durchsuchten die Räume nach Wertsachen. Die Täter ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 10:01

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.11.2025.

    Salzgitter, Peine, Wolfenbüttel (ots) - Jugendliche zur Herausgabe ihrer EC-Karten gedrängt - Polizei warnt vor kriminellem Betrugssystem. Salzgitter: Seit Ende Juni 2025 registriert der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vermehrt Fälle, in denen Jugendliche und Heranwachsende von flüchtigen Bekannten angesprochen und unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren