PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.11.2025.

Salzgitter (ots)

Seniorin übergibt Bargeld an falschen Polizeibeamten.

Salzgitter, 24.11.2025 - Die Polizei Salzgitter ermittelt wegen eines Betruges zum Nachteil einer betagten Seniorin. Gegen 20:15 Uhr erhielt die Frau einen Anruf eines unbekannten Mannes, der sich als Polizeibeamter ausgab.

Der falsche Polizist behauptete, dass es in der Umgebung zu mehreren Einbrüchen gekommen sei und dass Täter festgenommen wurden. Ein Täter sei weiterhin flüchtig. Bei einem der angeblich festgenommenen Einbrecher habe man einen Zettel mit der Adresse der Seniorin gefunden. Um sie zu "schützen", müsse das in ihrem Haus befindliche Geld angeblich von der Polizei sichergestellt werden.

Der Täter hielt die Seniorin über einen längeren Zeitraum telefonisch in der Leitung. Später erschien ein angeblicher Polizeibeamter persönlich an ihrer Wohnungstür. Die Seniorin händigte ihm mehrere tausend Euro aus. Erst danach bemerkte sie den Betrug und informierte die Polizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

   -	männlich und ca. 30 Jahre alt
   -	175-180 cm groß mit einer schlanken Statur
   -	dunkle Winterjacke mit Fellkragen, Jeanshose, Turnschuhe
   -	dunkle kurze Haare, jedoch kein Bartträger
   -	Brillenträger

Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in diesem Zusammenhang.

Wichtige Warnhinweise der Polizei:

   -	Die Polizei fordert niemals Geld, Schmuck oder Wertgegenstände 
zur "Sicherstellung".
   -	Die Polizei kommt niemals zu ihnen nach Haue an die Haustür, um 
Bargeld entgegenzunehmen.
   -	Beenden Sie sofort das Gespräch, wenn Unbekannte am Telefon Geld
fordern oder Druck ausüben oder sich allgemein nach ihren Wertsachen 
erkundigen.
   -	Rufen Sie anschließend selbstständig die Polizei unter 110 an - 
jedoch niemals über die Rückruftaste.
   -	Geben Sie am Telefon keine Informationen zu Vermögen, Konten 
oder Wohnverhältnissen preis.
   -	Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertsachen an Fremde.
   -	Informieren Sie stets eine vertraute Person (Familie, Nachbarn, 
Freunde), wenn Ihnen ein Anruf merkwürdig vorkommt.

Hinweise für Angehörige und Nachbarn:

   -	Sprechen Sie regelmäßig mit älteren Angehörigen und Nachbarn 
über diese Betrugsmaschen.
   -	Achten Sie auf ungewöhnliche Situationen, vermehrte Anrufe oder 
Besuche fremder Personen.
   -	Seien Sie wachsam und unterstützen Sie ältere Menschen, indem 
Sie ihnen Sicherheit im Umgang mit solchen Anrufen vermitteln.

Hinweise zu dem Vorfall sind bitte an die Polizei Salzgitter unter der Rufnummer 05341 1897-0 zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 10:03

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.11.2025.

    Peine (ots) - Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen und gibt Präventionshinweise. Peine, 24.11.2025 - Am Dienstag kam es im Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 20:00 Uhr im Kötherkamp in Peine zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Unbekannte Täter verschafften sich unter Gewaltanwendung Zugang zum Gebäude und durchsuchten die Räume nach Wertsachen. Die Täter ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 10:01

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.11.2025.

    Salzgitter, Peine, Wolfenbüttel (ots) - Jugendliche zur Herausgabe ihrer EC-Karten gedrängt - Polizei warnt vor kriminellem Betrugssystem. Salzgitter: Seit Ende Juni 2025 registriert der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vermehrt Fälle, in denen Jugendliche und Heranwachsende von flüchtigen Bekannten angesprochen und unter ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 09:53

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.11.2025.

    Salzgitter (ots) - Polizei ermittelt wegen Räuberischen Diebstahls. Salzgitter, 28.10.2025 - Am Dienstagabend kam es gegen 18:15 Uhr im Fußgängerbereich der Einkaufsstraße "Am Pfingstanger" in Salzgitter zu einem räuberischen Diebstahl. Eine Meldende und Angestellte eines Geschäftes erschien bei der Polizei und schilderte, dass ein bislang unbekannter Täter eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren