Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.11.2025.

Salzgitter (ots)

Polizei ermittelt wegen Räuberischen Diebstahls.

Salzgitter, 28.10.2025 - Am Dienstagabend kam es gegen 18:15 Uhr im Fußgängerbereich der Einkaufsstraße "Am Pfingstanger" in Salzgitter zu einem räuberischen Diebstahl.

Eine Meldende und Angestellte eines Geschäftes erschien bei der Polizei und schilderte, dass ein bislang unbekannter Täter eine längere Damen-Teddyweste mit Kapuze im Wert von 50 Euro aus dem Außenbereich eines dortigen Bekleidungsgeschäftes entwendet habe.

Direkt nach der Tat sei die Zeugin im Geschäft von zwei bislang unbekannten Hinweisgebenden angesprochen worden, die offenbar Beobachtungen zum Diebstahl gemacht hatten.

Während dieses Gesprächs zog der Täter plötzlich ein Messer, bedrohte die Anwesenden und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich

- ca. 25 Jahre alt

Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls und bittet insbesondere die beiden Hinweisgebenden und im Außenbereich bedrohten Personen, sich zu melden. Auch weitere Zeuginnen und Zeugen werden dringend gesucht. Hinweise bitte an die Polizei Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 825-0.

