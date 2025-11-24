Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.11.2025.

Gemeinde Hohenhameln (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel.

Ermittlungserfolg nach Serie von Kraftstoffdiebstählen in Hohenhameln.

Nach mehreren Kraftstoffdiebstählen in der Gemeinde Hohenhameln ist es der Polizei Hohenhameln gelungen, einen 36-jährigen Tatverdächtigen zu ermitteln. Seit dem 19. September 2025 wurden insgesamt sechs Strafverfahren wegen Diebstahls von Dieselkraftstoff aus abgestellten Lastkraftwagen eingeleitet. Bei den Taten wurden jeweils größere Mengen Diesel entwendet, wodurch ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich entstand.

Am 26. Oktober 2025 kam es schließlich zu einem entscheidenden Ermittlungsansatz: Dank des Hinweises zweier Zeugen konnte der Tatverdächtige in unmittelbarer Tatortnähe angetroffen werden. Einsatzkräfte der Polizeistation Ilsede sowie des Polizeikommissariats Peine nahmen den Mann noch am Tatort fest. Auf Grundlage eines Beschlusses wurde eine Sicherheitsleistung für die Tat am 26. Oktober festgesetzt, anschließend wurde der Beschuldigte aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Die Polizei Hohenhameln geht bei ihren Ermittlungen davon aus, dass der 36-jährige auch für die anderen fünf Diebstähle verantwortlich ist. Diesbezüglich laufen noch die polizeilichen Ermittlungen.

Seit dem Vorfall am 26. Oktober 2025 wurden keine weiteren Taten bekannt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell