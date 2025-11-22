POL-SZ: Pressemeldung der PI SZ/PE/WF für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede
Salzgitter Lebenstedt und -Thiede (ots)
Sachbeschädigung an mehreren Parkscheinautomaten
Salzgitter-Lebenstedt, Marienbruchstraße, 22.11.2025, 10:00 Uhr
Am Samstagmorgen wurde durch Passanten festgestellt, dass mehrere Parkscheinautomaten der Stadt Salzgitter im Bereich der Ausgabefächer mit einer bauschaum-ähnlichen Substanz ausgeschäumt wurden. Die betroffenen Automaten sind dadurch bis auf Weiteres nicht mehr funktionsfähig.
Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter 05341-18970 an.
Rückfragen bitte an:
Polizei Salzgitter
Dienstschichtleiter Schulze, PHK
Telefon: 05341/ 1897-217
http://www.polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell