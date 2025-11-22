PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SZ: Pressemeldung der PI SZ/PE/WF für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede

Salzgitter Lebenstedt und -Thiede (ots)

Sachbeschädigung an mehreren Parkscheinautomaten

Salzgitter-Lebenstedt, Marienbruchstraße, 22.11.2025, 10:00 Uhr

Am Samstagmorgen wurde durch Passanten festgestellt, dass mehrere Parkscheinautomaten der Stadt Salzgitter im Bereich der Ausgabefächer mit einer bauschaum-ähnlichen Substanz ausgeschäumt wurden. Die betroffenen Automaten sind dadurch bis auf Weiteres nicht mehr funktionsfähig.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter 05341-18970 an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Dienstschichtleiter Schulze, PHK
Telefon: 05341/ 1897-217
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

