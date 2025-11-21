Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.11.2025

Ilsede (ots)

Diebstahl aus einer Garage

Gadenstedt, Landwehr, 11.11.2025 von 15:00 Uhr bis 13.11.2025, 05:00 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft dringt in eine Garage der Gemeinde ein. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen ist nicht bekannt, wie die Täterschaft in die Garage gelangte. Ein Laubbläser sowie ein Freischneider wurden entwendet. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Hinweise sind an die Polizei Ilsede unter der Telefonnummer 05172 370750 zu richten.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell