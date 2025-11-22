Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung Polizeikommissariat Peine vom 22.11.2025

Peine (ots)

Trunkenheit im Straßenverkehr

Samstag, 22.11.2025, 02:40 Uhr

31226 Peine, Wiesenstraße

Eine Streifenbesatzung kontrollierte am frühen Samstagmorgen einen Kleintransporter auf der Wiesenstraße in Peine. Während der Verkehrskontrolle fiel auf, dass der 41-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

