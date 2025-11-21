Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.11.2025

Salzgitter-Thiede (ots)

Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Salzgitter-Thiede, Thomas-Mann-Straße, 20.11.2025, 01:10 Uhr

Ein unbekannter Täter bewegte sich auf einem Grundstück um ein Einfamilienhaus herum. Dabei wurde dieser durch die Kamera des an das Stromnetz angeschlossenen Elektroautos aufgezeichnet. An der Terrassentür bohrte der Mann ober- und unterhalb des Türgriffs ein Loch und montierte diesen ab. Das Öffnen der Tür gelang ihm jedoch nicht. Der Täter wird mit einer normalen Statur beschrieben und auf ein Alter von 40-50 Jahre geschätzt. Weiterhin trug er eine schwarze Jacke mit Kapuze, eine schwarze Cargohose sowie schwarze Schuhe. Hinweise sind an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 18970 zu richten.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell