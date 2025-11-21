PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.11.2025

Salzgitter-Thiede (ots)

Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Salzgitter-Thiede, Thomas-Mann-Straße, 20.11.2025, 01:10 Uhr

Ein unbekannter Täter bewegte sich auf einem Grundstück um ein Einfamilienhaus herum. Dabei wurde dieser durch die Kamera des an das Stromnetz angeschlossenen Elektroautos aufgezeichnet. An der Terrassentür bohrte der Mann ober- und unterhalb des Türgriffs ein Loch und montierte diesen ab. Das Öffnen der Tür gelang ihm jedoch nicht. Der Täter wird mit einer normalen Statur beschrieben und auf ein Alter von 40-50 Jahre geschätzt. Weiterhin trug er eine schwarze Jacke mit Kapuze, eine schwarze Cargohose sowie schwarze Schuhe. Hinweise sind an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 18970 zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 19:10

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.11.2025

    Ilsede (ots) - Diebstahl aus einer Garage Gadenstedt, Landwehr, 11.11.2025 von 15:00 Uhr bis 13.11.2025, 05:00 Uhr Eine unbekannte Täterschaft dringt in eine Garage der Gemeinde ein. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen ist nicht bekannt, wie die Täterschaft in die Garage gelangte. Ein Laubbläser sowie ein Freischneider wurden entwendet. Der Sachschaden wird ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 18:56

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.11.2025

    Peine (ots) - Diebstahl aus Sattelauflieger Peine, Heinrich-Hertz-Straße, 21.11.2025 von 01:00 Uhr bis 02:00 Uhr Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zugang zu einem Sattelauflieger. Hierbei wurde nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen eine unbekannte Menge an Transportgütern entwendet. Dabei handelte es sich überwiegend um Bekleidung und ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 17:34

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 21.11.2025

    Wolfenbütttel (ots) - Verkehrsunfallflucht Wolfenbüttel, Fischerstraße Ecke Kannengießerstraße, 19.11.2025, 17:45 Uhr Ein 19-jähriger Wolfenbütteler befuhr mit einem Audi A3 die Fischerstraße aus Richtung Holzmarkt. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens musste der Mann seinen Pkw auf Höhe der Kannengießerstraße bis zum Stillstand abbremsen. Dabei kam ihm ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren