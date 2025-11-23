Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der PI SZ/PE/WF für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede

Salzgitter Lebenstedt und Thiede (ots)

Wohnungseinbruchdiebstahl

Salzgitter, Hallendorf, Schmale Gasse, 21.11.2025, 12:00 Uhr - 22.11.2025, 12:10 Uhr

Während des angegeben Tatzeitraumes drang eine bislang unbekannte Täterschaft in das vermietete Kellergeschoss eines Einfamilienhaues ein und durchwühlte dort die Räumlichkeiten. Zudem wurde erfolglos versucht, die Terrassentür aufzuhebeln und ins Erdgeschoss zu gelangen. Personen, die Zeugenhinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lebenstedt unter 05341-18970 melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell