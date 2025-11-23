PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der PI SZ/PE/WF für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede

Salzgitter Lebenstedt und Thiede (ots)

Wohnungseinbruchdiebstahl

Salzgitter, Hallendorf, Schmale Gasse, 21.11.2025, 12:00 Uhr - 22.11.2025, 12:10 Uhr

Während des angegeben Tatzeitraumes drang eine bislang unbekannte Täterschaft in das vermietete Kellergeschoss eines Einfamilienhaues ein und durchwühlte dort die Räumlichkeiten. Zudem wurde erfolglos versucht, die Terrassentür aufzuhebeln und ins Erdgeschoss zu gelangen. Personen, die Zeugenhinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lebenstedt unter 05341-18970 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Dienstschichtleiter Schulze, PHK
Telefon: 05341/ 1897-217
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren