POL-SZ: Pressemeldung Polizeikommissariat Peine vom 23.11.2025
Peine (ots)
Unbekannte Person wirft Stein auf Binnenschiff
Samstag, 22.11.2025, 15.50 Uhr
31224 Peine-Woltorf, Meerdorfer Straße, dortige Brücke Mittellandkanal
Am Samstag wurde von der Brücke des Mittellandkanals ein Stein (ca. 5 x 5 cm) auf ein darunter fahrendes Binnenschiff geworfen. Durch den Aufprall wurde ein Verschlussdeckel auf dem Deck des Schiffes beschädigt.
Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr eingeleitet. Personen, die Hinweise zu der handelnden Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Peine zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Salzgitter
Polizeikommissariat Peine
Dienstschichtleiterin
Telefon: 05171 / 99 90
http://www.polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell