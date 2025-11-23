Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung Polizeikommissariat Peine vom 23.11.2025

Peine (ots)

Unbekannte Person wirft Stein auf Binnenschiff

Samstag, 22.11.2025, 15.50 Uhr

31224 Peine-Woltorf, Meerdorfer Straße, dortige Brücke Mittellandkanal

Am Samstag wurde von der Brücke des Mittellandkanals ein Stein (ca. 5 x 5 cm) auf ein darunter fahrendes Binnenschiff geworfen. Durch den Aufprall wurde ein Verschlussdeckel auf dem Deck des Schiffes beschädigt.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr eingeleitet. Personen, die Hinweise zu der handelnden Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Peine zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell