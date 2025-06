Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW

POL-LZPD: Polizei NRW baut eigene KI-Infrastruktur aus

Duisburg (ots)

Minister Reul: "Beim Kampf gegen Terrorismus soll Künstliche Intelligenz den Sicherheitsbehörden künftig noch besser unter die Arme greifen."

Die Polizei Nordrhein-Westfalen baut eine eigene Infrastruktur zur Bereitstellung von Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) aus. Voraussichtlich im Sommer wird das erste Hardware-Modul dazu an das Polizeinetz angeschlossen. Bereits seit mehreren Monaten wird intensiv an der Beschaffung und Ausstattung einer eigenen KI-Infrastruktur für die gesamte Polizei NRW gearbeitet.

Innenminister Herbert Reul: "Die Polizei muss auf digitale Kriminalität moderne Antworten geben. In einer Welt voller digitaler Spuren müssen wir Schritt halten. Und da geht kein Weg an Künstlicher Intelligenz vorbei. Beim Kampf gegen Kinderpornografie ist Künstliche Intelligenz schon nicht mehr wegzudenken. Denn die hilft uns dabei, Täter schneller zu finden und Kinder besser zu schützen. Auch beim Kampf gegen Terrorismus soll Künstliche Intelligenz den Sicherheitsbehörden künftig noch besser unter die Arme greifen. Damit gehen wir einen weiteren großen Schritt nach vorne."

Die Technik befindet sich bereits in der Fertigung und wird voraussichtlich im Sommer 2025 in Form eines mobilen Rechenzentrum-Moduls in den Kölner Raum geliefert. Als Standort erfüllt die Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis alle Voraussetzungen - dazu gehören neben einem geeigneten Stellplatz vor allem eine leistungsstarke Energieversorgung sowie eine zuverlässige Sicherheitsarchitektur.

Noch in diesem Jahr sollen erste KI-Anwendungen für die Analyse von Massendaten - insbesondere im Bereich Text und Sprache - oder für die Übersetzung von Fremdsprachen in dieser Infrastruktur laufen und einem breiten Kreis an Polizistinnen und Polizisten zur Verfügung stehen.

Innenminister Herbert Reul: "Beim Thema Künstliche Intelligenz leistet die Polizei NRW Pionierarbeit. Doch das ist nur der Anfang. Künstliche Intelligenz lernt von Anfang an und entwickelt sich stetig weiter. Das hilft, Arbeitsprozesse zu verschlanken und sich mehr auf den eigentlichen Job zu konzentrieren."

Im Innovation Lab des Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW verfügt die Polizei NRW bereits seit einiger Zeit über eigene KI-Technik, mit der polizeiliche Einsatzmöglichkeiten entwickelt und getestet werden können. Die Erfahrungen des Innovation Labs fließen genauso in die neue KI-Infrastruktur ein, wie die Praxiserfahrungen im Bereich der KI-Ermittlungsunterstützung des Landeskriminalamtes NRW.

Als Reaktion auf den Terroranschlag von Solingen am 23. August 2024 hat die nordrhein-westfälische Landesregierung mit dem sogenannten Sicherheitspaket umfassende Maßnahmen in den drei Säulen Sicherheit, Migration und Prävention beschlossen. Das Reformpaket beinhaltet neue rechtliche Befugnisse für die Sicherheitsbehörden, fördert den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im digitalen Raum und erleichtert den Datenaustausch zwischen allen Behörden.

