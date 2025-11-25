Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.11.2025.

Peine (ots)

Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen und gibt Präventionshinweise.

Peine, 24.11.2025 - Am Dienstag kam es im Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 20:00 Uhr im Kötherkamp in Peine zu einem Einbruch in ein Wohnhaus.

Unbekannte Täter verschafften sich unter Gewaltanwendung Zugang zum Gebäude und durchsuchten die Räume nach Wertsachen.

Die Täter entwendeten Schmuck, Elektrogeräte sowie Bargeld. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Die Polizei Peine hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Von besonderem Interesse ist, ob verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Kötherkamp beobachtet wurden oder ob Personen nach der Tat fluchtartig das Gebiet verlassen haben.

Hinweise sind bitte an die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 / 999-0 zu richten.

Warnhinweise und Verhaltenstipps der Polizei:

- Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Ihrer Nachbarschaft - fremde Personen, ungewöhnliches Verhalten oder langsam fahrende Fahrzeuge können Hinweise auf Tatvorbereitung sein.

- Sichern Sie Ihr Zuhause, auch bei kurzer Abwesenheit: Schließen sie die Zugangstüren ab, die Fenster sollten nicht auf Kipp stehen bleiben, die Keller- und Nebeneingänge sollten entsprechend verschlossen und gesichert sein.

- Beleuchtung und technische Sicherungen nutzen - Zeitschaltuhren, Bewegungsmelder und einbruchhemmende Fenster und Türen erhöhen den Schutz.

- Wertsachen nicht sichtbar lagern und größere Bargeldsummen nicht zu Hause aufbewahren.

- Nachbarschaftshilfe: Aufmerksamkeit in Wohngebieten ist ein wirksamer Schutzfaktor. Melden Sie Ungewöhnliches lieber einmal zu viel als zu wenig.

Bei Auffälligkeiten gilt: Sofort die Polizei alarmieren.

Wählen Sie im Notfall 110. Nur durch schnelle Meldungen können Täter gestört, verfolgt und im besten Fall festgenommen werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell