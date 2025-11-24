POL-LIP: Lage. Diebe brechen PKW auf.

Lippe (ots) - In der Straße Im Langen Felde stahlen Diebe am Sonntag (23.11.2025) in der Zeit zwischen 16 und 22 Uhr Werkzeug aus einem geparkten Renault Kangoo. Sie schlugen eine Scheibe des Wagens ein und entwendeten nach ersten Erkenntnissen einen Akkuschrauber und eine Bohrmaschine der Marke "Bosch" samt Zubehör. Zeugenhinweise zum Diebstahl richten Sie bitte unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2. ...

