POL-LIP: Lage. Diebe brechen PKW auf.
Lippe (ots)
In der Ahornstraße haben Werkzeug-Diebe am Sonntag (23.11.2025) zwischen 3 Uhr früh und 12 Uhr einen abgestellten Ford Transit aufgebrochen. Sie zerstörten eine Scheibe des Wagens und machten sich nach ersten Erkenntnissen mit einer Flex aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.
