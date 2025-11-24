POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Belle. Versuchter Einbruch in Wohnhaus.
Lippe (ots)
Im Zeitraum 14. - 22.11.2025 versuchten bislang Unbekannte in ein Zweiparteienhaus im Hubertusweg einzubrechen. Sie hebelten an der Haustür. Nach ersten Erkenntnissen gelangten sie jedoch nicht ins Haus. Zeugen, die Hinweise zum Einbruchsversuch geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.
