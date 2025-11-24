PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Belle. Versuchter Einbruch in Wohnhaus.

Lippe (ots)

Im Zeitraum 14. - 22.11.2025 versuchten bislang Unbekannte in ein Zweiparteienhaus im Hubertusweg einzubrechen. Sie hebelten an der Haustür. Nach ersten Erkenntnissen gelangten sie jedoch nicht ins Haus. Zeugen, die Hinweise zum Einbruchsversuch geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 23.11.2025 – 07:49

    POL-LIP: Detmold - Verkehrsunfall mit verletztem Kind

    Lippe (ots) - Am frühen Samstagabend um 18:14 Uhr fuhr ein 10-jähriges Kind mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Ernst-Hilker-Straße in Detmold in Fahrtrichtung Barntruper Straße. Auf Höhe einer Fußgängerüberquerungshilfe fuhr dieses unvermittelt über den Fahrstreifen und stieß dort gegen einen in dieselbe Richtung fahrenden Opel eines 35-Jährigen aus Detmold. Durch den Anstoß verletzte sich das Kind. Es ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 07:48

    POL-LIP: Bad Salzuflen-OT Holzhausen - unter Drogeneinfluss den Straßenverkehr gefährdet

    Lippe (ots) - Am späten Freitagabend überholte um 23:55 Uhr ein 21-Jähriger aus Löhne mit seinem Audi RS e-tron GT im Kreuzungsbereich der Hauptstraße ein weiteres Fahrzeug. Auch aufgrund der folgenden deutlich unsicheren Fahrweise wurde der hochmotorisierte PKW und sein Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. In dieser konnte festgestellt werden, dass er unter ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 07:47

    POL-LIP: Lage-OT Heiden - Erfolgreiche Verkehrskontrollen

    Lippe (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 02:20 Uhr führten Polizeibeamte in Lage-OT Heiden in der Straße Lemgoer Straße eine stationäre Verkehrskontrolle durch. Hierbei stellten sie zwei Fahrzeugführer fest, welche infolge des Alkoholgenusses nicht in der Lage waren, ihr jeweiliges Fahrzeug sicher zuführen. Die Entnahmen von Blutproben, Sicherstellung eines Führerscheines, Einleitung von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren