POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Belle. Versuchter Einbruch in Wohnhaus.

Lippe (ots) - Am frühen Samstagabend um 18:14 Uhr fuhr ein 10-jähriges Kind mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Ernst-Hilker-Straße in Detmold in Fahrtrichtung Barntruper Straße. Auf Höhe einer Fußgängerüberquerungshilfe fuhr dieses unvermittelt über den Fahrstreifen und stieß dort gegen einen in dieselbe Richtung fahrenden Opel eines 35-Jährigen aus Detmold. Durch den Anstoß verletzte sich das Kind. Es ...

mehr