POL-LIP: Blomberg. Einbrecher stehlen Schmuck.
Lippe (ots)
Zwischen Samstagmittag und Sonntagabend (22./23.11.2025) verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Saulsiek. Sie hebelten die Terrassentür auf, um ins Innere zu gelangen. Anschließend durchwühlten sie die Räumlichkeiten auf der Suche nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher mehrere Goldringe. Das Kriminalkommissariat 2 bittet unter der Rufnummer (05231) 6090 um Zeugenhinweise zum Einbruch.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell