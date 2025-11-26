Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.11.2025

Kontrollen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität in Gewerbebetrieben im Landkreis Peine am 20.11.2025 und im Stadtgebiet Salzgitter-Lebenstedt am 21.11.2025.

Im Rahmen der landesweiten Aktionswoche und am sogenannten Joint Action Day, welcher durch das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen koordiniert wurde, kontrollierte die Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel gemeinsam mit ihren Netzwerkpartnern mehrere Objekte.

Am 20.11.2025 wurden im Landkreis Peine gemeinsam mit dem Hauptzollamt Braunschweig fünf Gewerbebetriebe kontrolliert. Hierbei konnten 17 Personen angetroffen werden. Zwei Straftaten wegen illegalen Aufenthalts sind aufgenommen worden. Die Auswertung der zollrechtlichen Verstöße hinsichtlich der rechtmäßigen Beschäftigung der angetroffenen Mitarbeiter steht noch aus.

Bei den Kontrollen am 21.11.2025 im Stadtgebiet Salzgitter-Lebenstedt sind gemeinsam mit der Stadt Salzgitter, dem Bauamt, dem Veterinäramt und dem Gewerbeamt sieben Objekte kontrolliert worden. Dabei konnten insgesamt 27 Personen angetroffen werden. Es konnte eine Straftat wegen illegalen Aufenthalts und eine Straftat wegen unerlaubten Glücksspiels festgestellt werden. Zudem offenbarte sich in einem der Objekte ein illegaler Veranstaltungssaal für ca. 200 Personen. Diverse baurechtliche Verstöße sowie Verstöße nach dem Hygiene- und Brandschutzrecht werden durch die Stadt Salzgitter geahndet.

Während der Kontrolle eines Gewerbebetriebs blieb ein unbeteiligter Pkw auf der Straße liegen, dessen Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und eine Ordnungswidrigkeit eingeleitet. Der Fahrer stand nicht im Zusammenhang mit den Kontrollmaßnahmen.

Die Leiterin Einsatz der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel, Polizeidirektorin Maika Nordmeyer, äußerte sich zu dem Einsatz wie folgt: "Kontrollen dieser Art zeigen immer wieder, dass eine gute Zusammenarbeit mit unseren Netzwerkpartnern äußerst wichtig ist."

Anlass der Kontrollen war die Feststellung, dass sich kriminelle Clanangehörige weiterhin mit unterschiedlichen Gewerbebetrieben in den Städten und Gemeinden niederlassen. Es wird vermutet, dass kriminelle Clanangehörige versuchen, durch scheinbar legales Wirtschaftsleben illegale Aktivitäten zu verschleiern.

