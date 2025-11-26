PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Im Zaun gelandet

Meiningen (ots)

Ein 19-jähriger Audi-Fahrer befuhr Dienstagabend den Oberen Panoramaweg in Meiningen. Er kam aus nicht geklärten Gründen von der Fahrbahn ab und krachte in den Zaun eines dortigen Grundstückes. Ein Schaden von ca. 10.000 Euro entstand und das Auto selbst war schrottreif. Der Fahrer des Audi und seine drei Mitfahrer im Alter von 16, 17 und 19 Jahren verletzten sich und kamen ins Krankenhaus.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

