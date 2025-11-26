LPI-SHL: Aufgefahren
Bremen (ots)
Ein 18-jähriger Autofahrer befuhr Dienstagnachmittag die Landstraße von Bremen nach Dermbach. Er musste verkehrsbedingt stoppen und dies bemerkte der hinter ihm fahrende 60-jährige Skoda-Fahrer zu spät. Er fuhr auf. Durch den Aufprall verletzte sich der 18-Jährige und kam zur Behandlung ins Krankenhaus.
