Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Räuberischer Diebstahl und Hausfriedensbruch in Berga

Greiz (ots)

Berga. Am Samstag (06.12.2025, 17:45-17:52 Uhr) betraten zwei männliche Tatverdächtige (15 und 32 Jahre alt) einen Verbrauchermarkt in der Bahnhofstraße, obwohl gegen den 32-Jährigen ein Hausverbot bestand. Nach Entwendung alkoholischer Getränke passierten beide den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Beim folgenden Ansprechen durch den 21-jährigen Mitarbeiter griffen beide den Mann an und verletzten ihn leicht. Ein Teil der Beute verblieb im Markt. Die Täter flüchteten zu Fuß. Die Polizei Greiz ermittelt wegen räuberischen Diebstahls und Hausfriedensbruchs. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell