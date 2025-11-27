PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Betonmischer kommt von der Fahrbahn ab und blockiert Bahnstrecke

Stade (ots)

Am heutigen frühen Morgen gegen kurz nach 06:00 h ist in Kutenholz auf der Straße Binnenweide ein Beton-LKW von der Fahrbahn abgekommen. Der 63-jährige Fahrer des Fahrzeuges aus Ahlerstedt war beim Rangieren an einer dortigen Baustelle in den Seitenraum geraten und dann rückwärts in einen Graben gerutscht.

Da das Führerhaus und Teile des 4-Achers in den direkt daneben befindlichen Bahnübergang und somit in den Gleisbereich der Bahnstrecke Buxtehude-Bremervörde ragte, musste der Zugverkehr eingestellt werden.

Die Fahrgäste wurden mit Bussen im Ersatzverkehr transportiert. Bei dem Betonmischer liefen dann mehrere Kubikmeter Frischbeton in den Graben aus.

Die Bergungsarbeiten des schweren Fahrzeuges mit einem Kran dauerten bis ca. 13:00 h an. Die Bahnstrecke bleibt bis zur Begutachtung durch die EVB weiterhin voll gesperrt.

Die alarmierten Feuerwehrleute aus Kutenholz leuchteten während der Dunkelheit die Unfallstelle aus.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

