PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden Baggerschaufeln von Harsefelder Baustelle

Stade (ots)

Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt haben unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch, den 12.11. bis Dienstag, den 18.11. in Harsefeld von einer Baustelle im Martenskamp zwei dort abgelegte Baggerschaufeln entwendet. Zum Abtransport der Baggerschaufeln müssen die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger am Tatort gewesen sein. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren