POL-STD: Unbekannte entwenden Baggerschaufeln von Harsefelder Baustelle

Stade (ots)

Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt haben unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch, den 12.11. bis Dienstag, den 18.11. in Harsefeld von einer Baustelle im Martenskamp zwei dort abgelegte Baggerschaufeln entwendet. Zum Abtransport der Baggerschaufeln müssen die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger am Tatort gewesen sein. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

