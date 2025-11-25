Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Auto gerät in Kutenholz in den Gegenverkehr - ein Autofahrer schwer verletzt

Stade (ots)

Am heutigen frühen Morgen ist es gegen 07:00 h in Kutenholz in der Ortsdurchfahrt zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Autofahrer schwer und einer leicht verletzt wurde.

Zu der Zeit war ein 37-jähriger Fahrer eines Kia-Kleinwagens aus Kutenholz auf der Hauptstraße in Richtung Essel unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Fahrer dann die Kontrolle über sein Auto und kam auf die Gegenspur.

Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Transporter eines 32-jährigen Fahrers aus Nordrhein-Westfalen zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kia-Fahrer in seinem Auto eingeklemmt und musste von den angerückten Feuerwehrleuten der Ortswehren aus Kutenholz und Farven mit schwerem Rettungsgerät befreit werden.

Nach der Erstversorgung durch den Stader Notarzt wurde er mit schweren Verletzungen ins Stader Elbeklinikum eingeliefert. Der Sprinter-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ebenfalls vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Die ca. 30 Feuerwehrleute sicherten nach der Rettung die Unfallfahrzeuge ab, nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und leuchteten die Unfallstelle aus.

Die Ortsdurchfahrt Kutenholz musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt werden.

Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

