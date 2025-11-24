Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte sprayen Symbole und Schriftzeichen auf diverse Gebäude und Bauwerke in Buxtehuder Innenstadt - Update -

Stade (ots)

Am gestrigen frühen Sonntagabend gegen kurz nach 18:00 h wurde der Polizei durch eine aufmerksame Zeugin mitgeteilt, dass drei dunkel gekleidete Jugendliche sich derzeit an der auf dem Kreisel Hansestraße beim Zwinger aufgestellten Skulptur "Kogge" befinden und dort Graffiti aufsprühen würden.

Die sofort eingesetzten Streifenwagenbesatzungen konnten vor Ort keine Personen mehr antreffen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurde dann zwei Personen in der Bahnhofstraße angetroffen und angesprochen. Beide versuchten noch zu Fuß zu flüchten, eine von ihnen konnte dann aber nach kurzer Verfolgung zu Fuß von den eingesetzten Beamten gestellt werden.

Bei der Durchsuchung des jungen Mannes sowie seines mitgeführten Rucksacks wurden diverse Beweismittel aufgefunden, die eine Beteiligung an den Sachbeschädigungen nahelegen.

Nach Feststellung seiner Personalien und Sicherstellung der Beweismittel wurde er wieder entlassen. Im Lauf des Tattages gingen bei der Buxtehuder Polizei noch diverse andere Tatorte mit ähnlichen Schmierereien ein.

So wurde auch auf das Gebäude am ZOB, das Gebäude des Deutschen Roten Kreuzes, das Stackmann-Parkhaus und das Geschäftsgebäude von Stackmann in der Viverstraße sowie das Altstadt-Parkhaus in der Bleicherstraße und ein Firmenschild in der Rudolf-Diesel-Straße Symbole sowie Schriftzeichen "R.I.P", "Steve" "O. G." und "157" aufgesprüht und damit einen erheblichen Sachschaden durch die nun erforderlichen Reinigungsarbeiten angerichtet.

Gegen den angetroffenen 31-jährigen Mann aus Buxtehude und die beiden bisher noch unbekannten Mittäter wird jetzt wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Sprayer beobachtet haben oder die sonstige Hinweise zu den Sachbeschädigungen und den Tätern geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Polizei Buxtehude zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell