Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher entwenden Buntmetall aus aufgebrochener Lagerhalle in Horneburg

Stade (ots)

Bisher unbekannte Einbrecher sind am in der vergangenen Nacht zwischen 22:13 h und 23:12 h in Horneburg in der Industriestraße nach dem gewaltsamen Aufdrücken eines Zaunelements auf das Firmengelände eines dortigen Betonwerkes gelangt und haben eine Metalltür zu dem Lagergebäude aufgehebelt.

Im Inneren wurde dann eine Menge Buntmetall wie Kupferkabelreste erbeutet und durch ein Fenster abtransportiert.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise auf den oder die Täter und verdächtige Fahrzeuge, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

