Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Wintereinbruch sorgt für fünf Glätteunfälle - zwei Autofahrer mit Sommerreifen unterwegs

Stade (ots)

Der Wintereinbruch in der vergangenen Nacht hat im Landkreis zu fünf Glätteunfällen geführt.

Gegen 22:15 h ereignete sich der erste Glätteunfall auf der Bundesstraße 73 zwischen Neukloster und Buxtehude. Hier kam ein 43-jähriger Fahrer eines MAN-Sattelzuges aus Brackel im Landkreis Harburg durch die Glätte nach rechts von der Fahrbahn ab und in den Seitenraum. Der Fahrer blieb unverletzt und auch der LKW blieb ohne Schaden. Nur im Seitenraum entstand erheblicher Flurschaden durch das Abkommen von der Fahrbahn und die anschließende Bergungsaktion.

Gegen 22:30 h ist in Stade auf der Kreisstraße 27 an der Einfahrt zur Straße "Am Hohenwedel" ein 26-jähriger Mercedesfahrer aus Stade mit seinem Auto auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen gekommen und in den gegenüberliegenden Straßengraben geschleudert. An seinem Fahrzeug waren Sommerreifen angebracht. Der Fahrer blieb unverletzt.

Gegen 23:30 h ist in Buxtehude ein 25-jähriger Fahrer eines BMW aus Horneburg auf der Straße "Ottensener Trift" von der B 73 kommend in Richtung Giselbertstraße unterwegs gewesen und wollte nach dem Überqueren des dortigen Bahnüberganges nach rechts in Richtung Buxtehude abbiegen. Auf der Giselbertstraße aus Richtung Neukloster fuhr zu der Zeit ein 30-jähriger Mitsubishifahrer aus Apensen. Beim Abbiegen brach das Heck des BMW aufgrund Glätte aus und es kam zu einer Kollision mit dem Mitsubishi. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 30-jähriger Apensener wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Buxtehuder Elbeklinikum eingeliefert werden.

Gegen kurz vor Mitternacht ist ein 33-jähriger Fahrer eines Hyundai Santa Fe aus Apensen auf der Kreisstraße 17 aus Richtung Ramsdorf kommend in Richtung Goldbeck unterwegs gewesen und dabei auf schneeglatter Fahrbahn ins schleudern gekommen. Ihm kam zu der Zeit ein 46-jähriger Fahrer eines Audi Q5 aus Beckdorf entgegen. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer sowie die 45-jährige Beifahrerin in dem Audi leicht verletzt und mussten von den Besatzungen von drei eingesetzten Rettungswagen ins Buxtehuder Elbeklinikum eingeliefert werden. Die Feuerwehren aus Beckdorf und Moisburg rückten an der Unfallstelle an. Die Feuerwehrleute unterstützten den Rettungsdienst, sicherten die Unfallfahrzeuge ab, nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und leuchteten die Einsatzstelle aus. Die K 17 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden. Zu nennenswerten Behinderungen kam es dadurch aber nicht.

Gegen kurz nach 00:15 h ist am Ortsausgang Himmelpforten in Richtung Burweg auf der Bundesstraße 73 ein 32-jähriger Fahrer eines Audi A4 aus Seevetal auf winterglatter Fahrbahn nach links von der Straße abgekommen und hat eine dortige Steinmauer beschädigt. Auch an seinem Fahrzeug waren zum Unfallzeitpunkt nur Sommerreifen angebracht. Der Fahrer blieb unverletzt.

Der Gesamtschaden bei allen Unfällen wird auf ca. 75.000 Euro geschätzt.

Die Polizei und der ADAC weisen in diesem Zusammenhang nochmals auf die bestehende Pflicht hin, dass bei winterlichen Straßenverhältnissen, also Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch oder Reifglätte nur mit Winterreifen gefahren werden darf. Der Verstoß wird für den Fahrer mit einem Bußgeld in Höhe von 60 Euro geahndet, werden andere behindert kostet er 80 Euro. Außerdem gibt es einen Punkt in Flensburg. Dem Halter drohen 75 Euro und ebenfalls ein Punkt. Aktuelle Winterreifen erkennt man am Alpine-Symbol, einem Bergpiktogramm mit Schneeflocke. Reifen, die nur eine M+S-Kennzeichnung (Matsch und Schnee) haben, sind bei winterlichen Straßenverhältnissen nicht mehr erlaubt.

