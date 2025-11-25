Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Tageswohnungseinbrecher in Buxtehude

Stade (ots)

Am gestrigen Montag zwischen 08:40 h und 19:00 h hat ein bisher unbekannter Täter in Buxtehude in der Straße "Im Hülsenbusch" das Grundstück eines dortigen Einfamilienhauses betreten und dann versucht, die Terrassentür aufzuhebeln. Dabei zerbrach die Scheibe so dass der Täter durchgreifen und die Tür öffnen konnte. Ob und was bei der anschließenden Durchsuchung sämtlicher Räumlichkeiten dann erbeutet werden konnte steht zur Zeit noch nicht fest. Der angerichtete Schaden dürfte sich zunächst auf mehrere hundert Euro beziffern lassen.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell