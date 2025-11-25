Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Himmelpfortener Feuerwehrgerätehaus

Stade (ots)

Bisher unbekannte Einbrecher in der vergangenen Nacht zwischen 21:45 h und 07:30 h in Himmelpforten in der Poststraße nach dem Eintreten einer Fensterverglasung in das Innere des dortigen Feuerwehrgerätehauses eingestiegen. Im Inneren haben der oder die Täter dann einen Raum durchsucht offenbar aber ohne dabei brauchbare Beute zu machen.

Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell