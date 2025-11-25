Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unfall in Drochtersen-Assel - 3 Autoinsassen leicht verletzt

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Stade (ots)

Am heutigen frühen Abend gegen 19:35 h kam es auf der Kreisstraße 28 zwischen Ritsch und Ritschermoor zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Autoinsassen verletzt wurden.

Zu der Zeit war eine 49-jährige Fahrerin eines Ford Focus aus Drochtersen mit ihrem Auto in Richtung Ritsch unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet sie dabei leicht rechts auf den Seitenrand, lenkte gegen und kam so auf die Gegenspur. Dort kam ihr ein 44-jähriger Fahrer eines Jeep Grand Cherokee entgegen. Der Focus touchierte den Jeep, der dadurch ins Schleudern geriet und sich einmal überschlug.

Der Focus rutschte in den an der Straße entlangführenden Ritscher Schleusenfleth und blieb dabei halb im Wasser stehen.

Der Jeepfahrer und sein 15-jähriger Sohn konnten sich selbst aus ihrem Auto befreien, zögerten nicht lange und retteten die 49-jährige Focusfahrerin aus ihrem Fahrzeug im Graben.

Alle drei Beteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt und nach der Erstversorgung durch den Stader Notarzt von der Besatzung der eingesetzten Rettungswagen ins Stader Elbeklinikum eingeliefert.

Die Feuerwehren aus Drochtersen und Assel rückten an der Unfallstelle an. Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallfahrzeuge an, nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und leuchteten die Unfallstelle aus. Sie unterstützen anschließend den Abschleppdienst bei der Bergung des Ford aus dem Fleth.

Beide beteiligten Fahrzeuge wurden schwer beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Die Kreisstraße 28 musste für die Zeit der Rettungs-und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme bis gegen 21:45 zeitweise voll gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet. Es kam zu leichten Behinderungen.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell