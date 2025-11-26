PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Dieseldiebe in Stade

Stade (ots)

In der vergangenen Nacht haben Unbekannte in Stade an der Bundesstraße 74 bei einer dortigen Baustelle den Tankdeckel eines Baggers geknackt und anschließend daraus ca. 300 Liter Diesel abgezapft.

Der oder die Täter müssen zum Abtransport des Kraftstoffes mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger am Tatort gewesen sein.

Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

