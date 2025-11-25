Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugenaufruf - Gefährliche Körperverletzung in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Montagnachmittag, 23. November 2025, auf der Husemannstraße nach Zeugen der Tat. Nach aktuellem Ermittlungsstand gibt es Hinweise darauf, dass ein 35-Jähriger gegen 15 Uhr von mehreren Männern angegriffen und schwer verletzt wurde. Ein hinzugerufener Notarzt übernahm die erste medizinische Versorgung, bevor der Mann in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Die Polizei Gelsenkirchen bittet um Hinweise zu dem Sachverhalt. Informationen werden vom zuständigen Kriminalkommissariat 15 unter 0209 365 7512 oder der Kriminalwache unter 0209 365 8240 entgegengenommen.

