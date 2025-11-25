Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jacke in Schule brennt

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei ermittelt nach einem Brand in einer Schule im Eppmannsweg in Gelsenkirchen-Hassel. Der Hausmeister der Schule hatte am Dienstagmorgen, 25. November 2025, gegen 8 Uhr eine Flamme in einem Spind wahrgenommen und umgehend das Feuer gelöscht. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer hatten sich aufgrund des Feueralarms auf dem Schulhof versammelt. Eine 12-jährige Schülerin wurde von Rettungskräften behandelt, konnte aber noch vor Ort wieder entlassen werden. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen.

