POL-GE: Scheibe von Straßenbahn eingeschlagen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei bittet in einem Fall von Sachbeschädigung um Zeugenhinweise. Am Montag, 24. November 2025, hörte der Fahrer einer Straßenbahn an der Haltestelle Musiktheater gegen 11 Uhr das Geräusch einer splitternden Scheibe. Kurz darauf kam ein Zeuge zu ihm, der beobachtet hatte, wie zuvor ein Fahrgast aus einer anderen Straßenbahnlinie ausgestiegen sei und von außen die Straßenbahntür eingeschlagen habe. Anschließend flüchtete der Verdächtige in Richtung Innenstadt.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und die Angaben zum Tatverdächtigen machen können, sich telefonisch unter der 0209 365 8212 oder unter der 0209 365 8240 zu melden.

